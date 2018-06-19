В Пензе отремонтировали 232 тысячи кв. метров автодорог

По информации, предоставленной Юрием Ильиным, сейчас ведутся работы на следующих участках дорог:

— от ул. Антонова до Нейтральной вместе с мостом через реку Старая Сура;

— от ФАД М-5 «Урал» до кладбища «Восточное»,

— по ул. Автономной вместе с мостом через реку Прокоп по ул. Парковая;

— по ул. Нейтральной вместе с мостом через руч. «Прокоп» по ул. Свободы,

— по ул. Транспортной вместе с мостом через р. Старая Сура;

— от ФАД М-5 «Урал» на с-з «Панкратовский»;

— по ул. Бийской вместе с мостом через р. Пенза;

— по ул. Демьяна Бедного, Дзержинского, Долгорукова, Железнодорожной, Клары Цеткин, Кустанайской, Перекоп, Светлой, Свободы, Тарханова, Бородина, Ладожской, Лядова, Минской, Одесской, Совхозной, Строителей, Тернопольской, Тиражной, Ульяновской, по 1-му проезду Виражному, ул. Большой Радищевской, Захарова, Плеханова, Революционной, Гоголя, Кривозерье, Курской, Металлистов, Тамбовской, Чебышева, Площади Жукова, по Березовскому переулку;

— на мосту через р. Пенза по ул. Терновского;

— на путепроводе через железную дорогу по ул. Баумана (I, II очередь) и др.

Всего ремонтируются дороги на 57 улицах, из них на 19-ти работы завершены и готовы к сдаче, по восьми подписаны акты выполненных работ. Общая площадь на сегодняшний день составляет 232 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба мэрии города.