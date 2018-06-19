Россиянам предпенсионного возраста предложат работу

«Мы сможем обеспечить рабочими местами всех, кто раньше бы вышел на пенсию, а теперь будет продолжать трудовую деятельность», — пояснил замглавы ведомства Андрей Пудов в эфире телеканала «Россия 1».
Кроме того, Андрей Пудов пообещал, что сотрудники министерства рассмотрят все обращения граждан по поводу случаев возрастной дискриминации на рынке труда.
Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе, который предполагает повышение пенсионного возраста к 2034 году до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.