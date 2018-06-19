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Россиянам предпенсионного возраста предложат работу

19 июня в 14:04 348 просмотров
, которые захотят устроиться на новую работу или поменять специальность, сообщают «Известия».

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Минтруд разработает программы занятости для граждан предпенсионного возраста, которые захотят устроиться на новую работу или поменять специальность, сообщают «Известия».

«Мы сможем обеспечить рабочими местами всех, кто раньше бы вышел на пенсию, а теперь будет продолжать трудовую деятельность», — пояснил замглавы ведомства Андрей Пудов в эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, Андрей Пудов пообещал, что сотрудники министерства рассмотрят все обращения граждан по поводу случаев возрастной дискриминации на рынке труда.

Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе, который предполагает повышение пенсионного возраста к 2034 году до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D0%B5-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8-981400/

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