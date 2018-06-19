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Россия заняла третье место среди стран Европы по доступности газа

19 июня в 14:11 294 просмотра
«РИА Рейтинг» подготовило исследование доступности газа в странах западной и восточной Европы.

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Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» подготовило исследование доступности газа в странах западной и восточной Европы.

Отмечается, что лидером рейтинга стал Люксембург: его среднестатистический житель может приобрести в месяц 8,4 тысячи кубометров газа. В этой стране относительно невысокие цены на газ, при этом средняя зарплата — одна из самых высоких в Европе

На втором месте — Казахстан (7,4 тыс. кубометров), где зарплаты — относительно невысокие, однако цены на газ — самые низкие из всех стран, участвующих в рейтинге.

«На третьем месте по доступности газа для населения находится Россия. Жители нашей страны на свои средние зарплаты могут купить около 6,4 тысячи кубометров газа», — сообщили в рейтинге.

Наименьший объем природного газа могут приобрести жители Молдовы: на средний заработок в этой стране можно купить только 749 кубометров газа. Меньше тысячи кубометров газа могут себе позволить приобрести также жители Украины, где этот показатель составляет 988 кубометров. Среди аутсайдеров также Болгария, Сербия и Португалия.


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