Пензенскому «Дому Вероники» исполняется один год (видео)

Даже самые амбициозные цели достигаются, а смелые мечты непременно сбываются. Это ежедневно доказывают постояльцы «Дома Вероники». Молодые люди с тяжелой инвалидностью живут в пансионе, где, забывая о своих недугах, сообща учатся дружить и творить. 21 июня уникальному для нашей страны центру исполнится год.

Кристина Касимовская и раньше вставала с инвалидной коляски, но шагать с такой уверенностью, кажется, еще не привыкла. Твердый шаг — это результат регулярных занятий и главное достижение за прошедший год. Именно столько девушка живет в «Доме Вероники» — с первого дня его открытия.

«Было очень трудно! Со слезами, с воплями, но мы добились тех результатов, которые они ждали от меня. Теперь после реабилитации я хожу на каблуках», — поделилась она.

Широкая улыбка — это одна из главных черт, которая отличает постояльцев активного пансиона. С ней нас встречает и Александра Селиверстова. Уже несколько лет она прикована к постели. Ее c диагнозом ДЦП в полтора года отец выбросил из окна. Но не столько о трудностях, сколько о своей полноценной жизни, которую она обрела, поселившись в «Доме Вероники», сейчас она пишет книгу.

«Другим людям тоже ведь тяжело. И если я буду жаловаться, легче же не станет, и другим станет печально, что я такая унываю. Поэтому я стараюсь черпать в других силу и другим помогать. Друзей, знакомых очень много, приходят ко мне часто», — рассказала жительница «Дома Вероники».

В центр ребята прибыли из нижнеломовского дома-интерната и сердобского дома ветеранов. Поначалу было даже страшно менять привычный образ жизни, в итоге никакие опасения не оправдались.12 ребят теперь не знают одиночества — у них появились домашние любимцы, они выращивают цветы, работают в типографии и хостеле, который открылся на втором этаже дома и уже приносит неплохой доход.

«Там ты под постоянным присмотром, закрыт. Под надзором, там ты — маленький, а тут ты вырос, и сам уже решаешь, что делать, чем себя занять и что ты можешь показать людям. Я хотел сюда и знал, что здесь у меня будут друзья», — сказал житель «Дома Вероники» Василий Метров.

«Когда мы строили квартал, желающих приехать к нам практически не было. И мы чуть ли не силком ребят заставляли, убеждали. После трех лет работы квартала, с открытием «Дома Вероники», появилось какая-то вера в то, что здесь их не будут эксплуатировать, что это реальный проект, который дает возможность новой жизни, и очередь действительно большая. На данный момент это — шесть человек», — рассказала руководитель общественной организации «Благовест» Мария Львова-Белова.

Стать моделью, художником, музыкантом или увидеть море — у каждого подопечного «Дома Вероники» свои мечты. Но главная — создать свою семью. Развиваться дальше юноши и девушки с ограниченными возможностями здоровья смогут в арт-поместье «Новые берега». Возводить таунхаусы начнут осенью 2018 года, сообщает телеканал «Экспресс».