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Пензенские школьники готовятся к соревнованиям по пожарной безопасности (видео)

19 июня в 15:07 246 просмотров
«Школу безопасности». Так называются соревнования, которые пройдут в Республике Марий Эл 19 по 24 июня (12+). Они объединят 24 команды Приволжского федерального округа. Состязания пройдут по двум направлениям. Участникам предстоит показать навыки спасателей и пожарных.

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Пензенские кадеты готовятся пройти «Школу безопасности». Так называются соревнования, которые пройдут в Республике Марий Эл 19 по 24 июня (12+). Они объединят 24 команды Приволжского федерального округа. Состязания пройдут по двум направлениям. Участникам предстоит показать навыки спасателей и пожарных.

В основе каждого испытания — реальные нормативы профессиональных пожарных. Но для подростков их немного видоизменили. Так, завершив задание с костюмом, они обязательно должны надеть рукавицы и опустить лицевой щиток. Честь Пензенской области на соревнованиях будут защищать кадеты школы № 70.

Потушить открытый огонь — часть эстафеты, самого ответственного этапа. Одна ошибка может стоить команде дисквалификации.

Соревнования «Школы безопасности» пройдут по направлениям юный пожарный и спасатель. Участники развернут два полевых лагеря. Команда кадетской школы № 70 неоднократно была бронзовым призером подобных состязаний, а на «Зарнице Поволжья» в 2017 году, они стали вторыми.

«Учу ребят надевать на себя боевую пожарную одежду на время, вязать двойную спасательную петлю, тушить открытый огонь, преодолевать забор, бегать по спортивному буму, работать с пожарным инвентарем», — сказал преподаватель пензенского областного отделения ВДПО Дмитрий Никулин.

В дорогу пензенские кадеты отправятся уже совсем скоро. Лучших юных пожарных и спасателей будут определять в Республике Марий Эл с 19 по 24 июня, сообщает телеканал «Экспресс».


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