ГК «Орион» заключила соглашение с министерством связи Якутии

С июня «Орион» приступает к обеспечению жителей ряда населенных пунктов Республики бесплатным спутниковым цифровым телевещанием. Речь идет о подключении действующих и потенциальных абонентов спутникового телевидения «Телекарта» (бренд ГК «Орион») к социальному пакету, состоящему из общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, трансляция которых предусмотрена Федеральным законом «О связи» (телеканалы Первого и Второго мультиплексов).

В рамках соглашения бесплатным подключением к соцпакету «Телекарты», (включает более 35 каналов), планируется охватить более 55 тысяч жителей Республики Саха (Якутия), имеющих цифровое приемное оборудование и зарегистрированных по месту жительства или по месту временного пребывания в указанных населенных пунктах.

Для граждан, не имеющих оборудования, но попадающих под действие программы, будут созданы условия для приобретения, установки и настройки комплектов спутникового телевидения «Телекарта». В частности, «Орион» обязуется обеспечить регулярное функционирование точки продаж спутникового оборудования

в Якутске в течение всего срока действия соглашения.

Для реализации достигнутых договоренностей в Министерстве Связи Республики Саха (Якутия) создана рабочая группа представителей «Орион» и администраций соответствующих муниципальных образований. В рамках работы группы оператор, в частности, будет вносить предложения по развитию телекоммуникационной инфраструктуры и информированию жителей о необходимости внедрения и преимуществах цифрового телерадиовещания, возможностях установки цифрового пользовательского приемного оборудования, сроках отключения аналогового вещания.

«Мы благодарны Правительству Республики Саха за предоставленную возможность внести свой вклад в развитие телевизионной инфраструктуры региона. В населенных пунктах, где прокладка кабеля технически не представляется возможной, а установка цифровых эфирных передатчиков экономически неэффективна, спутниковое телевидение — единственная доступная альтернатива устаревшим аналоговым технологиям. Как федеральный оператор, имеющий большой опыт работы в таких условиях, мы обладаем всем необходимым, для организации бесперебойного телевещания на данных территориях. Проект поможет быстро и эффективно предоставить жителям Якутии достойную альтернативу аналоговому вещанию, обеспечив доступным и качественным телевидением все слои населения, включая малообеспеченных граждан», — отметил генеральный директор ГК «Орион» Кирилл Махновский.