Главу УЖКХ Пензы упрекнули в неэкономности при закупке светильников

И. о. председателя контрольно-счетной палаты города Марина Саушкина отметила, что муниципальных контрактов было заключено на 18 млн 226 тыс. рублей.

«Из них на 435 тыс. рублей разработана проектно-сметная документация (ПСД) на расширение сети наружного освещения на 31 объекте, на 17 млн 791 тыс. рублей установлено наружное освещение на 27 объектах, или 759 светильников. При заключении договоров на выполнение ПСД УЖКХ Пензы заключило пять муниципальных контрактов стоимостью 87 тыс. рублей каждый», — сообщила она.

По словам Марины Саушкиной, не был выбран конкурентный способ закупки — договоры заключались с единственным поставщиком, тем самым была исключена возможность участия в торгах других заинтересованных организаций. Стоимость контрактов также вызвала у проверяющих сомнения: она сложилась, исходя из цен, которые предложило ЗАО «Пензгорэлектросеть», тогда как были другие поставщики, предлагавшие более выгодные цены. В частности, была возможность заключить договор стоимостью от 75 до 86 тысяч рублей.

«Работа по изготовлению ПСД по 31 объекту принята управлением ЖКХ от 31 мая 2017 года. Но расчет индекса удорожания строительно-монтажных работ по 26 объектам произведен от июня. Это свидетельствует о том, что акты выполненных работ управлением были приняты позже установленного контрактом срока», — добавила глава ведомства.

Она также отметила, что не вся изготовленная ПСД была использована при выполнении работ по расширению сетей наружного освещения: не нашла своего применения документация на установку 177 светильников.

«Из установленных 27 объектов на общую сумму 17 млн 791 тыс. рублей в муниципальную собственность принято только 18 объектов на сумму 7 млн 641 тыс. рублей. До настоящего времени в муниципальную казну девять объектов, то есть 452 светильника, не передано. Наружное освещение осуществляется на 22 объектах», — сообщила и. о. председателя контрольно-счетной палаты.

Представление об устранении всех выявленных нарушений было передано в городское управление ЖКХ.

Начальник ведомства Андрей Гришин ответил на вопрос депутатов о том, с чем связаны такие особенности при заключении контрактов.

«У госзаказчика есть право 5% от стоимости всех заключенных контрактов делать прямыми договорами. Это не нарушение, а право, которым мы воспользовались. По поводу определения цены контракта — нигде не написано, что мы должны брать минимальную стоимость. Мы должны брать среднюю стоимость от коммерческих предложений. Со своей стороны мы здесь нарушений не видим», — подчеркнул он.

«Мы не согласны. В целях эффективного использования и экономии бюджетных средств нужно исходить из наименьшего результата. Если можно заключить контракт по меньшей стоимости, то почему бы этого не делать?» — возразила Марина Саушкина.

Андрей Гришин отметил, что экономия может сказаться на качестве закупаемых объектов.

«Есть порядок, в соответствии с которым это все определяется. Кроме того, есть задача качественно сделать. Поэтому мы берем среднюю стоимость, в соответствии с методическими рекомендациями», — пояснил начальник городского УЖКХ.