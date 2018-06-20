В Кузнецке открыли обновленную доску почета (видео)

В Кузнецке обновили доску почета, ее украсили фотографии горожан, а также таблички с названиями организаций, чей трудовой вклад в развитие города признан наиболее весомым. Виновники торжества присутствовали на церемонии открытия обновленной галереи.

То, что все профессии важны и нужны, в очередной раз доказывают эти таблички. На обновленной доске почета в Кузнецке — 18 фотографий. Социальный работник и главный бухгалтер, пожарный и дознаватель, педагог-организатор и врач-стоматолог, водитель, швея, кладовщик. Каждый из этих людей по итогам года внес значительный вклад в развитие районного центра, сообщает телеканал «Экспресс».

«Самые что ни на есть рядовые представители тех трудовых коллективов, на которых держится наш город. Я благодарю всех, кто вносит свой вклад в его развитие, поздравляю всех, кто заслужил такое право быть занесенным на доску почета», — подчеркнул глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

Кроме признания заслуг отдельных людей, доска почета существует еще и для того, чтобы отметить работу целых коллективов. Лучшими по итогам года были признаны 12 предприятий, организаций и учреждений.

«То, что школа достигла столь значимых результатов — это заслуга всего коллектива, начиная от технического персонала и заканчивая моими заместителями. И если бы хоть одно звено в нашем слаженном коллективе выпало из общей работы, то такого результата не получилось бы. Я благодарю всех, кто внес вклад в наше общее дело», — сказала директор школы № 8 Кузнецка Светлана Шалькина.

Во время торжественной церемонии наградили кузнечан, которые в 2017 году отличились во время спасения людей. Серегй Сорокин вынес из горящего дома пенсионера.

«Услышал крики из дома, выбил дверь. Там лежал мужчина в самом огне. Вытащил его из дома, спросил, кто еще есть или нет, и ждали приезда пожарных», — рассказал он.

В 2019 году доску почета ждут существенные изменения. Помимо фотографий, обновится и внешний облик галереи. Средства будут взяты из гранта, выигранного Кузнецком в общероссийском конкурсе проектов благоустройства малых городов.