В Пензе юные гвардейцы попробовали стрелять из боевого оружия (видео)

Участники юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-2», который в шестой раз открылся на территории Пензенского региона, опробовали боевое стрелковое оружие в действии.

На учебном полигоне пензенского филиала военной академии не стихают звуки выстрелов. Участники шестой смены лагеря «Гвардеец-2» на деле опробовали боевое стрелковое оружие, но под чутким присмотром наставников. Практическому этапу предшествовали теоретические занятия, сообщает телеканал «Экспресс».

«Перед тем как сюда прийти и начать выполнять упражнение, они проходят обширную подготовку, изучают материальную часть оружия, приемы и правила стрельбы, тренируются на электронных тренажерах по правилам стрельбы и пристреливания. Тренируются в экипировке: надевают современный бронежилет, каску, как положено настоящему солдату», — рассказал начальник кафедры средств ближнего боя пензенского филиала «Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева» Вячеслав Юрков.

Из знаменитого автомата Калашникова ребята должны были поразить мишени. На выполнение задания дается десять выстрелов. В действии гвардейцам показали и куда более грозное оружие — противотанковый гранатомет.

С каждым годом программа обучения в полевом лагере на территории полигона становится все более насыщенной. Наставники не устают удивлять ребят — школьникам продемонстрировали в действии легендарную противотанковую пушку МТ-12. Правда, орудие ребятам не доверили, выстрелы произвели курсанты военной академии.

«Данное орудие — самое простое с точки зрения применения артиллерии. Оно стреляет прямой наводкой, второе его название — рапира, иногда его называют снайперская винтовка. Это очень точное и простое в обращении и для обучения именно этой аудитории наиболее подходящее оборудование. Понимание у них есть, и удовольствие они от занятий получают», — отметил доцент кафедры автоматизированных систем управления и программного обеспечения пензенского филиала «Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева» Павел Зотов.

Лагерь «Гвардеец» — один из окружных проектов по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Появился он по инициативе полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Постигать военные науки ребята будут в сочетании со знакомством с сурскими достопримечательностями.

«В этом году у нас — восемь регионов ПФО, добавились два кадетских корпуса республик Татарстан и Башкортостан. Все стараемся для того, чтобы ребята поняли, что такое военная служба», — сказал главный федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Каденков.

«Мы преподаем 11 воинских дисциплин, занимаются они до обеда, после — спортивные мероприятия по семи видам спорта. В субботу и воскресенье — культурные мероприятия, в бассейн ходят», — сообщил начальник штаба юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-2» Александр Булгаков.

Всего пройдут обучение 180 ребят из регионов Поволжья, смена продлится до 29 июня. Отличившихся гвардейцев ждут награды. Кроме того, в рамках церемонии закрытия школьники должны будут продемонстрировать навыки строевой подготовки.