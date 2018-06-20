Пензенцам напомнили об опасности купания на несанкционированных пляжах (видео)

Бывает, что отдыхающие встречают сотрудников МЧС неприветливо, но памятки с перечислением того, как вести себя у воды, чтобы не случилась беда, все же принимают. Главные пункты в буклетах: не употреблять горячительное и не оставлять детей без присмотра.
Родители — за десятки метров, дети у воды — одни. В отличие от большинства взрослых, школьницы не только загорают, но решаются зайти в Суру, пусть не глубоко. После разговора с инспекторами дети вынуждены уйти со стихийного пляжа, сообщает телеканал «Экспресс».
«Ни в коем случае нельзя отпускать детей одних без присмотра ни на минуту, даже находясь на отдыхе вместе с ними. Спасателей нет на этих пляжах. Мы усиленно проверяем такие места», — сказал заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектов ГУ МЧС России по Пензенской области Марат Мурсяев.
Проверить каждый метр дна несанкционированных зон отдыха невозможно. Они не считаются пляжами, а значит купаться на них не должны, и, следовательно, так называемый рисунок дна знать незачем. На практике люди, конечно, идут в воду, и каждый сам несет ответственность за собственные жизнь и здоровье.
В двух из четырех несчастных случаев погибшие отдыхали на нетрезвую голову. Сотрудники МЧС их замечают, но на людей, распивающих спиртное у воды, они не могут составить протокол — максимум вызвать полицию.
Усиленно патрулировать побережья водоемов сотрудники МЧС начали с наступлением теплой погоды. Первые отдыхающие действительно уже есть. Но максимум что возможно сделать — это предупредить и рассказать о том, как нужно вести себя у воды. Ситуацию с безопасностью усугубляет то, что в черте Пензы нет ни одного санкционированного пляжа — а значит, нет ни одного гарантированно безопасного места отдыха.