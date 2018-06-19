Зареченец поплатился здоровьем за помощь соседу в цеху

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в сентябре 2017 года 55-летний мужчина заключил с одной организацией договор подряда на выполнение монтажа квадратной металлоконструкции и попросил своего 51-летнего соседа помочь.

20 ноября мужчины работали в цеху. Сосед нарезал металлические швеллеры, а его знакомый должен был их сварить. Чтобы облегчить себе работу, он решил воспользоваться мостовым однобалочным подвесным краном, но управлять грузоподъемным механизмом зареченец не умел и не имел права.

Мужчина при помощи металлической стропы обвязал и зацепил металл к крюку кран-балки и, не убедившись, что сосед находится в безопасном расстоянии, поднял конструкцию с пола. В результате она сорвалась и упала на пострадавшего, сломав ему ногу.

«Из-за полученной травмы мужчина более чем на 30% утратил трудоспособность», — пояснили в ведомстве.

В результате зареченца приговорили к 240 часам обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.