Иван Белозерцев поручил проработать вопрос ремонта здания Госархива

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил здание Госархива на улице Володарского, чтобы оценить техническое состояние строения и решение вопроса о размещении архивных документов.

Здание архива введено в эксплуатацию в 1965 году. Его общая площадь — 1674,8 кв. метров. В здании хранится 571315 документов, прежде всего — документы партийных органов и комсомольских организаций области с 1918 по 1991 годы, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Особо ценные — документы 1941−1945 годов, в них можно почерпнуть сведения об экономическом и социальном развитии области, об эвакуированных предприятиях и организациях, военных госпиталях, о работе трудового фронта.

Губернатор дал поручение проработать вопрос ремонта здания.

«Для нас очень важно сохранить все документы, находящиеся в архиве. Это история Пензенской области, история каждого ее жителя», — подчеркнул Иван Белозерцев.