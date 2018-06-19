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Иван Белозерцев поручил проработать вопрос ремонта здания Госархива

19 июня в 16:50 226 просмотров
, чтобы оценить техническое состояние строения и решение вопроса о размещении архивных документов.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил здание Госархива на улице Володарского, чтобы оценить техническое состояние строения и решение вопроса о размещении архивных документов.

Здание архива введено в эксплуатацию в 1965 году. Его общая площадь — 1674,8 кв. метров. В здании хранится 571315 документов, прежде всего — документы партийных органов и комсомольских организаций области с 1918 по 1991 годы, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Особо ценные — документы 1941−1945 годов, в них можно почерпнуть сведения об экономическом и социальном развитии области, об эвакуированных предприятиях и организациях, военных госпиталях, о работе трудового фронта.

Губернатор дал поручение проработать вопрос ремонта здания.

«Для нас очень важно сохранить все документы, находящиеся в архиве. Это история Пензенской области, история каждого ее жителя», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/culture/90984/

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