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Савельев раскритиковал закупку не энергосберегающих светильников в Пензе

19 июня в 16:55 232 просмотра
, что управление ЖКХ города приняло решение об установке светильников, не являющихся энергосберегающими.

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19 июня в ходе заседания комиссии Гордумы по бюджету глава Пензы Валерий Савельев выразил недовольство в связи с тем, что управление ЖКХ города приняло решение об установке светильников, не являющихся энергосберегающими.

«Мы поставили светильники в соответствии с проектом, там энергосберегающих нет. Это связано с тем, что мы видим, если ставить простой светильник, то менять нужно только лампу, а если перегорает энергосберегающий, то возникает необходимость замены всего светильника. По нашим расчетам, это не совсем выгодно для бюджета, так как те светильники, которые сейчас у нас поставляют, не совсем отвечают заявленным требованиям», — сообщил начальник управления Андрей Гришин, отвечая на вопрос Валерия Савельева.

Однако, по словам главы города, опыт других регионов говорит об обратном: применение энергосберегающих технологий позволяет экономить до 50% средств, затрачиваемых на освещение.

«Очень важно, чтобы сэкономить бюджетные средства, которых и так не хватает, просчитать, в каком режиме и какие светильники нужно ставить. Это позволит меньше платить за электроэнергию и меньше обслуживать светильники. Хотел бы посмотреть, какая ситуация по этому направлению, поэтому предоставьте мне до сессии отчет, который вы делали», — обратился он к Андрею Гришину.

Выяснилось, что расчетов, которые ранее в качестве аргумента привел глава управления, не производилось.

«Мы не делали расчеты и до сессии не успеем. Мы говорим, опираясь на опыт. Эти энергосберегающие светильники не служат заявленное количество лет, обслуживание выходит намного дороже», — пояснил Андрей Гришин.

«Нужно сравнить, сколько будет стоить установка тех и других светильников, во сколько обойдется оплата электроэнергии и обслуживание. Вы должны были эти расчеты сделать, прежде чем устанавливать светильники. Сделайте и предоставьте», — подчеркнул Валерий Савельев.

Напомним, ранее в ходе заседания депутаты Гордумы обсудили итоги проверки использования бюджетных средств, выделенных на расширение сети уличного освещения в Пензе. По словам и. о. председателя контрольно-счетной палаты города Марины Саушкиной, в ходе проверки был выявлен ряд нарушений.


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