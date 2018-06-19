В Пензе недосчитались 197 млн рублей неналоговых доходов

В бюджете Пензы есть отставание по неналоговым доходам. По сравнению с прошлым годом, план недовыполнен на 197 млн рублей. Об этом на комиссии Гордумы 19 июня сообщила руководитель финансового управления Ольга Завьялкина.

Вопрос затронули в ходе обсуждения денег, которые тратятся на судебные издержки. По словам Ольги Завьялкиной, в год на эти цели направляется около 30 млн рублей.

«Есть ли у вас предложения, как снизить денежные средства, которые мы выплачиваем на штрафы и на пени? Мы их отдаем просто в воздух», — спросил депутат.

Единственный выход — заключать мировые соглашения, отметила руководитель финуправления.

«Если их заключать, когда есть возможность, так мы хотя бы уходим от неустоек, судебных расходов, но уйти от судебных решений полностью нельзя. Это возможно только когда исполнение доходной части бюджета будет 100%. У нас сейчас по неналоговым доходам, по сравнению с прошлым годом, идет отставание на 197 млн рублей. Когда формировали доходную часть, мы исходили из трехгодичного прогноза, что ряд участков будет продан под многоквартирные дома, но этого не наблюдаем. Земли берут под благоустройство, под строительство индивидуальных домов, соответственно, и поступлений в бюджет меньше», — объяснила она.

Чтобы изменить ситуацию, надо вносить коррективы в доходную часть бюджета, однако это повлечет за собой корректировку и расходов, продолжила Ольга Завьялкина.

«Если мы недополучаем доходы, мы или сокращаем расходы, или живем как сейчас живем, надеясь на то, что ситуация к концу года по неналоговым поступлениям изменится», — отметила она.

Глава города Валерий Савельев поинтересовался, есть ли предложения по сбалансированности бюджета.

«На сегодняшний момент мы можем следующее: планировать только реальные доходы, муниципалитету не брать на себя повышенные обязательства. А по мере поступления денег вносить изменения в бюджет», — отметила начальник финуправления.

Депутат Алексей Рогонов напомнил, что когда вставал вопрос об увеличении зарплат помощникам депутатов, денег не нашлось, а на судебные издержки есть.

«Надо занимать серьезную позицию, чтобы ведомствам так скоординировать работу, что минимизировать количество штрафов и пени. Ваша позиция должна быть такая: денег нет и все», — заключил он.

На комиссии также обсуждались изменения в бюджете, а последним в повестке значился вопрос о выполнении положения о порядке установления окладов, надбавок, премий и иных выплат главе города, депутатам, работающим на постоянной основе, муниципальным служащим. Однако узнать, как, кому и сколько начисляют, так и не удалось. Народные избранники решили сразу перейти к вопросам, которых ни у кого из них не оказалось.