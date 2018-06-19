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Глава Росавиации спрогнозировал будущее «Саратовских авиалиний»

19 июня в 17:11 220 просмотров

19 июня в Саратов с визитом прибыл глава Росавиации Александр Нерадько.

Как сообщает «СарБК», он осмотрел новый аэропорт в Сабуровке и ответил на вопросы о судьбе «Саратовских авиалиний». По его словам, компания подала заявку на получение сертификата эксплуатанта, «но шансы получения этого документа и продолжения работы не велики».

В заявку, по словам главы ведомства, включены все те же самолеты, которые находились в распоряжении авиакомпании, и тот же руководящий персонал.

«Хотя мы договаривались с собственником авиакомпании, что заявка будет предусматривать новые типы воздушных судов, более комфортабельные и безопасные», — отметил он.

Заявка находится в работе, «в установленные сроки авиакомпания получит ответ», добавил Александр Нерадько.

«Тем не менее, авиакомпания заявляла о том, что изменит подходы. Если это произойдет, то заявка имеет шанс быть рассмотренной и получить положительное заключение», — считает чиновник.


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