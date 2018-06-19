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В Пензенской области появилась возможность вызвать врача на дом через интернет

19 июня в 17:29 186 просмотров
«Вызов участкового врача на дом» через интернет.

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Жители Пензенской области могут воспользоваться электронной услугой «Вызов участкового врача на дом» через интернет.

Новый сервис появился на портале медицинских услуг пенза-доктор.рф и доступен для пользователей на главной странице сайта.

Для того чтобы вызвать врача на дом через интернет, пациент, воспользовавшись своим личным кабинетом, пишет перечень симптомов, характеризующих его состояние и требующих выезда врача на дом.

Также нужно будет указать фамилию, имя, отчество пациента, адрес места вызова врача и контактный телефон. Для удобства имеется возможность дополнительно сообщить врачу номер подъезда, этаж и код домофона, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Отмечается, что прием заявок на вызов врача на дом через личный кабинет осуществляется по такому же графику, как и прием по телефону, то есть — с 8.00 до 14.00.

Функцией могут воспользоваться как владельцы компьютеров, ноутбуков, планшетов, так и мобильных устройств, скачавших приложение на смартфоны с Android. В скором времени данный сервис появится и в мобильных приложениях для iOS.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/zdravookhranenie/90975/

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