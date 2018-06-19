В Пензенской области появилась возможность вызвать врача на дом через интернет

Жители Пензенской области могут воспользоваться электронной услугой «Вызов участкового врача на дом» через интернет.

Новый сервис появился на портале медицинских услуг пенза-доктор.рф и доступен для пользователей на главной странице сайта.

Для того чтобы вызвать врача на дом через интернет, пациент, воспользовавшись своим личным кабинетом, пишет перечень симптомов, характеризующих его состояние и требующих выезда врача на дом.

Также нужно будет указать фамилию, имя, отчество пациента, адрес места вызова врача и контактный телефон. Для удобства имеется возможность дополнительно сообщить врачу номер подъезда, этаж и код домофона, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Отмечается, что прием заявок на вызов врача на дом через личный кабинет осуществляется по такому же графику, как и прием по телефону, то есть — с 8.00 до 14.00.

Функцией могут воспользоваться как владельцы компьютеров, ноутбуков, планшетов, так и мобильных устройств, скачавших приложение на смартфоны с Android. В скором времени данный сервис появится и в мобильных приложениях для iOS.