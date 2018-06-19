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В Твери будут чествовать супругов, проживших вместе 25 лет

19 июня в 17:22 148 просмотров
, прожившие в браке более 25 лет.

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В тверском городском саду 25 июня будут чествовать супружеские пары, прожившие в браке более 25 лет.

Центром торжеств станет город Кашин, небесной защитницей которого является православная святая — благоверная княгиня Анна Кашинская, сообщает портал «Афанасий Бизнес».

«Михаил Тверской и Анна Кашинская — прославленные тверские святые, которых почитают во всей России. Они остались в истории примером самоотверженного служения своей земле и народу, воплощением патриотических и семейных ценностей», — отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя на открытии XX Волжского Крестного хода, который начался 2 июня от истока Волги.

В этом году 650-летию со дня преставления святой, а также 700-летию подвига Михаила Тверского и 100-летию со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев посвящен Волжский Крестный ход, который охватит 24 муниципалитета Тверской области.

5 декабря в Твери пройдут центральные торжества, посвященные этим датам. Запланировано открытие и освящение Спасо-Преображенского собора, который основан Михаилом Тверским в 1285 году.

Тверской кафедральный Спасо-Преображенский собор, первый белокаменный храм Руси из возведенных после татаро-монгольского ига. К сожалению, здание сгорело в 1763 году во время пожара, уничтожившего фактически всю застройку кремля и Загородского посада. Позднее на месте утраченного храма возвели новый Спасо-Преображенский собор, но и ему не суждено было выстоять до наших дней: в ночь с 3 на 4 апреля 1935 года храм был взорван по приказу советских властей.


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