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В Вологодской области вырастет плата за капремонт

19 июня в 17:34 144 просмотра

Плата за капремонт в многоквартирных домах Вологодчины поднимется минимум на 1 рубль 20 копеек.

Как сообщает портал «35 Медиа», об увеличении размера взносов рассказали областные власти. Изменения вступят в силу с 1 июля.

В настоящее время установлен размер минимального взноса на капитальный ремонт в размере 6 рублей 60 копеек. С 1 июля для домов, не оборудованных лифтами, он будет равен 7 рублям 80 копейкам с квадратного метра площади. Для домов, где есть подъемники, сумма увеличится до 9 рублей 30 копеек.

Это первое повышение за последние четыре года, сообщают чиновники. Разделение взноса связано с высокой стоимостью лифтового оборудования, а также с тем, что дома с подъемниками есть только в Череповце и в Вологде.

Размер взноса на капитальный ремонт в высотных зданиях увеличится в связи с необходимостью их ремонта или замены, отмечает портал.


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