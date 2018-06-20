Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с генеральным директором Российской телевизионной и радиовещательной сети Андреем Романченко. Они обсудили вопросы, связанные с развитием цифрового телевидения на территории региона.

«Благодарю вас за внимание к Пензенской земле. Запуск цифрового вещания стал большим событием для нас, качество картинки и звука стало совершенно иным, вышло на новый уровень. И если раньше от жителей могли поступать жалобы, то сегодня их нет вообще», — отметил глава региона.

Сейчас все жители области имеют доступ к первому мультиплексу в цифровом качестве, который включает в себя «Первый канал», каналы «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр — Москва». В сентябре 2017 года осуществлена врезка региональных программ ГТРК «Пенза» в каналы «Россия 1», «Россия 24». Передачу сигнала обеспечивают 24 станции сети РТРС-1, сообщает пресс-центр облправительства.

«Пензенская область — один из всего лишь 11 регионов России, где достигнут 100% охват проектом», — отметил Андрей Романченко.

Также он добавил, что запуск второго мультиплекса запланирован на конец 2018 года. В составе пакета цифровых телеканалов — «РЕН ТВ», «СПАС», «Первый развлекательный СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «ЗВЕЗДА», «МИР», «ТНТ».

Сеть РТРС-2 также включает 24 передающих станции.

«Сигнал второго мультиплекса станет доступен всем жителям Пензенской области с ноября-декабря 2018 года», — сообщил генеральный директор «РТРС».

В ходе переговоров Иван Белозерцев и Андрей Романченко договорились о тесном взаимодействии, в том числе — в сфере информирования населения об изменениях, связанных с переходом на «цифру».

Для приема цифрового эфирного телевидения на новом телевизоре с поддержкой стандарта DVB-T2 нужна лишь антенна ДМВ диапазона. Для старого аналогового телевизора, кроме антенны, нужна «цифровая приставка».