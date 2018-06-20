Стало известно, какие изменения внесут в школьные учебники по истории

В образовательные стандарты по истории внесут изменения. Какие именно, обсудили эксперты на круглом столе «Известий».

По словам руководителя Института всеобщей истории РАН Александра Чубарьяна, в задачи единой концептуальной основы входит функция воспитания, привитие гражданственности, патриотизма.

Так, при создании новых учебников по истории для средней школы специалисты ушли от советской интерпретации революции 1917 года, когда присутствовало разделение «на белых и красных».

«В школе просто надо показать, как это было. Прививать точку зрения, что это величайшая трагедия, когда уничтожался цвет нации», — цитирует Чубарьяна издание.

Заместитель председателя экспертного совета по развитию гражданского образования и социализации обучающихся комитета Госдумы по образованию и науке Сергей Чуев отметил, что в новых учебниках также появится «Крым 2014 года». Он также добавил, что надо делать акцент не только на «темных страницах истории».

«Мы должны понимать, какие события важны, а какие второстепенны. Если мы будем акцентировать внимание на том, где наша Родина что-то не так сделала, где мы ошиблись, какие у нас темные страницы, мы гражданина эффективного не воспитаем», — подчеркнул эксперт.