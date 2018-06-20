Пострадавший от взрыва газа дом на ул. Крупской ждет капремонт

В Пензе многоквартирный жилой дом № 27 на ул. Крупской, пострадавший от взрыва бытового газа, ждет капитальный ремонт.

Специалисты ООО «Фундамент» провели осмотр жилых помещений после взрыва, выявив нарушение целостности несущих конструкций.

«Сейчас ведется разработка проектной документации на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту дома. Стоимость разработки — 200 тыс. рублей, сроки — 30 календарных дней», — сообщили в пресс-службе мэрии города.

Ситуацию контролирует глава администрации Виктор Кувайцев. Ликвидируются последствия взрыва, восстанавливаются условия для проживания в квартирах.

Ранее ИА «Пенза-Пресс» сообщало о том, что 10 июня в 20.05 жители крайнего подъезда четырехэтажного кирпичного жилого дома № 27 на улице Крупской вызвали работника АО «Метан». Они почувствовали сильный запах газа на лестничной площадке.

Когда специалист прибыл и открыл дверь в квартиру, произошел взрыв. Взрывной волной разрушило балкон и выбило стекла двух квартир. Никто из жителей не пострадал. Сотрудника АО «Метан» с травмами доставили в больницу.

На место аварии прибыли мэр Виктор Кувайцев, начальник городского управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов и другие службы.



Утром 11 июня представители администрации Октябрьского района, УЖКХ Пензы и социального управления встретились с жильцами пострадавших квартир и предложили переселиться в маневренный фонд на время капитального ремонта. Несмотря на то, что желающих переехать в тот момент не оказалось, некоторые семьи перевезли туда вещи и мебель.

19 июня в мэрию поступили письменные заявления на предоставление жилого помещения маневренного фонда от жительниц двух квартир.