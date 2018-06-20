Что дешевле: содержание частного дома или квартиры
Маковецкая: Если есть возможность, надо решать проблемы потомков сейчас
В Пензе разыскивают выпускников машиностроительтного техникума 1978 года
А. Маркеев — о победах сборной на ЧМ: Спящая красавица пробудилась от поцелуя усатого принца
Вам будет интересно
Наши новости
В трудовых коллективах Пензы будут внедрять производственную гимнастику
Пензенскому «Дому Вероники» исполняется один год
Пензенцам напомнили об опасности купания на несанкционированных пляжах
Как пензенцы могут повлиять на кадастровую стоимость земли. Лайфхак
Губернатор поручил провести в области инвентаризацию недвижимости
Львова-Белова: Идея установить в Пензе памятник матери более чем своевременная
После жалобы пензенцев обрезали деревья у светофора
В Городе Спутнике состоялся День открытой астрономии
Пензенская телебашня будет подсвечиваться в трех режимах
В Пензе в двух автошколах выявили нарушения

Пострадавший от взрыва газа дом на ул. Крупской ждет капремонт

20 июня в 09:24 358 просмотров
, пострадавший от взрыва бытового газа, ждет капитальный ремонт.

" data-title="Пострадавший от взрыва газа дом на ул. Крупской ждет капремонт — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе многоквартирный жилой дом № 27 на ул. Крупской, пострадавший от взрыва бытового газа, ждет капитальный ремонт.

Специалисты ООО «Фундамент» провели осмотр жилых помещений после взрыва, выявив нарушение целостности несущих конструкций.

«Сейчас ведется разработка проектной документации на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту дома. Стоимость разработки — 200 тыс. рублей, сроки — 30 календарных дней», — сообщили в пресс-службе мэрии города.

Ситуацию контролирует глава администрации Виктор Кувайцев. Ликвидируются последствия взрыва, восстанавливаются условия для проживания в квартирах.

Ранее ИА «Пенза-Пресс» сообщало о том, что 10 июня в 20.05 жители крайнего подъезда четырехэтажного кирпичного жилого дома № 27 на улице Крупской вызвали работника АО «Метан». Они почувствовали сильный запах газа на лестничной площадке.

Когда специалист прибыл и открыл дверь в квартиру, произошел взрыв. Взрывной волной разрушило балкон и выбило стекла двух квартир. Никто из жителей не пострадал. Сотрудника АО «Метан» с травмами доставили в больницу.

На место аварии прибыли мэр Виктор Кувайцев, начальник городского управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов и другие службы.

Утром 11 июня представители администрации Октябрьского района, УЖКХ Пензы и социального управления встретились с жильцами пострадавших квартир и предложили переселиться в маневренный фонд на время капитального ремонта. Несмотря на то, что желающих переехать в тот момент не оказалось, некоторые семьи перевезли туда вещи и мебель.

19 июня в мэрию поступили письменные заявления на предоставление жилого помещения маневренного фонда от жительниц двух квартир.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_remont_doma_neobkhodimo_provesti_v_kratchayshie_sroki/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...