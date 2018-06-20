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В Пензе в двух автошколах выявили нарушения

20 июня в 09:51 522 просмотра
«Автомобилист» и «Дельфин» нарушили требования законодательства об образовании.

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Пензенские автошколы «Автомобилист» и «Дельфин» нарушили требования законодательства об образовании.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, при заключении договоров с учениками автошкол не указывали полную стоимость услуг в документах. В частности, не включалась стоимость расходов на горюче-смазочные материалы (ГСМ), несмотря на обязательность обучения практическому вождению автомобиля. Ученики сталкивались с необходимостью оплаты ГСМ уже в процессе обучения.

В результате директора автошкол «Автомобилист» и «Дельфин» должны будут заплатить штрафы — по 30 тысяч рублей каждый.

«Кроме того, прокурор Ленинского района внес руководителям автошкол представления об устранении нарушений законодательства об образовании. Требования были выполнены», — добавили в ведомстве.


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