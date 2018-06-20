Пензенская телебашня будет подсвечиваться в трех режимах

В Пензе прошла церемония запуска подсветки телебашни на Западной поляне, ее свидетелями и участниками стали более сотни горожан.

«Менее года назад, когда мы открывали в Пензе цифровое телерадиовещание, я обратился к руководству Российской телевизионной и радиовещательной сети с предложением создать красивую подсветку для вышки. И я благодарен генеральному директору компании Андрею Юрьевичу Романченко за поддержку этой идеи и ее прекрасную реализацию.

Проект архитектурной подсветки стал настоящим подарком для города, и я уверен, что он будет создавать настроение людям, а телевышка станет одной из главных достопримечательностей Пензы», — сказал губернатор Иван Белозерцев.

На башне предусмотрено три режима работы: вечерний, ночной и праздничный. Управление освещением позволяет программировать и отображать динамические эффекты, в том числе — визуализировать различные образы, такие как флаг России, Георгиевскую ленту, Северное сияние, световые часы, прогноз погоды и другие, сообщает пресс-центр облправительства.

«Таким образом мы хотели «подсветить» и подчеркнуть два очень значимых события. Во-первых, Чемпионат мира по футболу, так как архитектурно-художественная подсветка была включена во всех 11 городах, где проходят матчи. Второе событие — 60-летие телевещания в Пензенской области. Мы завершили строительство цифровой сети. Это была тяжелая, напряженная работа и, конечно, без сотрудничества, без содействия регионального правительства так быстро и успешно задачу выполнить не удалось бы. Огромное спасибо губернатору за это», — подчеркнул генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Андрей Романченко.

Символично стало и то, что в момент включения подсветки на телебашне открылся счет футбольного матча Чемпионата мира «Россия — Египет». Напомним, игра завершилась победой российской национальной сборной — 3:1.