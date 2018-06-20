В Городе Спутнике состоялся День открытой астрономии (видео)

Организаторы подготовили обширную познавательно-развлекательную программу.



«Это очень крутое мероприятие и потрясающие люди! Мы следили за автопробегом в «Инстаграме». Наконец он добрался до нас», — рассказала гостья Спутника Татьяна Царева.



Обзорная видеопрогулка по Солнечной системе в очках виртуальной реальности, знакомство с отважным мышенавтом по кличке Шум, космическая викторина, призы и подарки — зрители удивлялись, веселились и активно расширяли кругозор.



Гости также продемонстрировали участникам праздника возможности современной видеотехники, представили телескопы разных форм и размеров и вместе с жителями Спутника запустили в небо макет Солнца.



«Это мероприятие полезно для детей и взрослых. Мы наблюдаем за конкурсами, получаем массу удовольствия. Нам очень понравился Спутник. Это микрорайон с развитой инфраструктурой, есть детские площадки, места для отдыха взрослых. Здесь здорово» — отметил гость из Краснодара Ярослав Глянь.



День открытой астрономии закончился, а на набережной Спутника продолжает кипеть жизнь. Каждые выходные здесь проходят праздники, конкурсы, акции, соревнования. Подробная информация обо всех мероприятиях на сайте penza-sputnik.ru, в разделе «Афиша».