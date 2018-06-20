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В Городе Спутнике состоялся День открытой астрономии (видео)

20 июня в 10:10 290 просмотров
«Звездный путь» (0+). Члены молодежной секции Федерации космонавтики РФ, студенты профильных вузов и ветераны космической отрасли устроили для жителей микрорайона праздник науки.

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Город Спутник стал одним из пунктов автопробега «Звездный путь» (0+). Члены молодежной секции Федерации космонавтики РФ, студенты профильных вузов и ветераны космической отрасли устроили для жителей микрорайона праздник науки.

Организаторы подготовили обширную познавательно-развлекательную программу.

«Это очень крутое мероприятие и потрясающие люди! Мы следили за автопробегом в «Инстаграме». Наконец он добрался до нас», — рассказала гостья Спутника Татьяна Царева.

Обзорная видеопрогулка по Солнечной системе в очках виртуальной реальности, знакомство с отважным мышенавтом по кличке Шум, космическая викторина, призы и подарки — зрители удивлялись, веселились и активно расширяли кругозор.

Гости также продемонстрировали участникам праздника возможности современной видеотехники, представили телескопы разных форм и размеров и вместе с жителями Спутника запустили в небо макет Солнца.

«Это мероприятие полезно для детей и взрослых. Мы наблюдаем за конкурсами, получаем массу удовольствия. Нам очень понравился Спутник. Это микрорайон с развитой инфраструктурой, есть детские площадки, места для отдыха взрослых. Здесь здорово» — отметил гость из Краснодара Ярослав Глянь.

День открытой астрономии закончился, а на набережной Спутника продолжает кипеть жизнь. Каждые выходные здесь проходят праздники, конкурсы, акции, соревнования. Подробная информация обо всех мероприятиях на сайте penza-sputnik.ru, в разделе «Афиша».

Фотография: фото предоставлено пресс-службой "Термодом"

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