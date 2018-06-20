После жалобы пензенцев обрезали деревья у светофора

В настоящее время ведется работа по кронированию. Видео в группу «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте» прислал житель города, который ранее в «Жалобной книге» ИА «Пенза-Пресс» обращал внимание на то, что листья полностью закрыли обзор на светофор.

«Напротив остановки «К-т Горизонт» деревья разрослись так, что полностью перекрывают светофор. Если на противоположной стороне на остановке стоит автобус, который закрывает светофор напротив, то понять, какой сигнал горит в данный момент, можно только по светящимся листьям», — писал он.