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После жалобы пензенцев обрезали деревья у светофора

20 июня в 10:33 322 просмотра
«К-т Горизонт» обрезали деревья, закрывавшие светофор.

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В Пензе на ул. Кижеватова напротив остановки «К-т Горизонт» обрезали деревья, закрывавшие светофор.

В настоящее время ведется работа по кронированию. Видео в группу «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте» прислал житель города, который ранее в «Жалобной книге» ИА «Пенза-Пресс» обращал внимание на то, что листья полностью закрыли обзор на светофор.

«Напротив остановки «К-т Горизонт» деревья разрослись так, что полностью перекрывают светофор. Если на противоположной стороне на остановке стоит автобус, который закрывает светофор напротив, то понять, какой сигнал горит в данный момент, можно только по светящимся листьям», — писал он.


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