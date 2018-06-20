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Львова-Белова: Идея установить в Пензе памятник матери более чем своевременная

20 июня в 10:41 266 просмотров
, безответственность родителей — все это говорит о том, что надо возрождать семейные ценности, уверены пензенские общественницы. По их мнению, установка памятника матери может стать одним из шагов на этом пути.

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Демографические проблемы, безответственность родителей — все это говорит о том, что надо возрождать семейные ценности, уверены пензенские общественницы. По их мнению, установка памятника матери может стать одним из шагов на этом пути.

В частности, многодетная мама и руководитель проектов «Квартал Луи» и «Дом Вероники» Мария Львова-Белова считает, что идея установить в Пензе памятник матери более чем своевременная.

«Я думаю, что демографическая ситуация в регионе и стране в целом способствует тому, чтобы появлялись памятники матерям, чтобы семьям уделялось пристальное внимание, оказывались меры поддержки. Безусловно, памятник не решит какой-то глобальной проблемы, но роль материнства, его важность это, однозначно, повысит.

Уважение, почитание матерей — это традиционные ценности. Они влияют на отношение к другим людям, к Родине, к работе. Здесь все очень взаимосвязано. И если мы сейчас потеряем культ материнства, уважение к нему, я думаю, мы потеряем культуру своей страны. Любая мать достойна, чтобы ее почитали, уважали. Она делает очень важное дело для страны, и неважно, сколько она родила — одного ребенка или нескольких. Она совершила подвиг, а насколько он большой — зависит только от нее и решать только ей», — отметила она.

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«Однозначно нужно говорить о проблемах, о том, что женщина не может или не торопиться стать матерью, что детей бросают. Надо делать культ из материнства, чаще, больше показывать семьи с детьми. У женщины много социальных ролей: она и дочь, и сестра, и жена, но самая главная роль, которую она должна выполнить по жизни — стать матерью. Пора говорить о том, что семья и мать важны», — подчеркнула она.

По мнению женщин, памятник матери должен стать символом всеобъемлющей любви, олицетворять теплоту, заботу. Но при этом надо учитывать, что Пензенский регион — многонациональный, поэтому образ должен быть универсальный. По мнению Светланы Кудиновой, скульптура может представлять собой мать с ребенком на руках.

Но чтобы памятник стал местом притяжения горожан, чтобы он стал по-настоящему народным, в его создании должны участвовать, помимо скульпторов, и сами пензенцы. Иначе объект так и останется лишь скульптурой.

«Я думаю, что надо собраться специалистам и общественности, надо решать миром и мирно, тогда этот памятник будет дорог всем. Последнее слово должно быть за жителями, нужно общественное признание», — сказала Светлана Кудинова.

По мнению Марии Львовой-Беловой, надо создать общественный совет из людей, которым жители доверяют, чтобы не превратить выбор проекта в склоку.

«Ни для кого не секрет, что у нас много скептиков, что у нас есть люди, которым все не нравится. Может быть, стоит создать общественный совет из медийных лиц, которым доверяют жители региона, и он будет решать. Это будет действенно, эффективно, реально мы сможем осуществить эту идею. Однозначно это не должны решать только скульптор и художник», — отметила многодетная мама.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA-2087679/

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