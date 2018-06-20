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Нейросеть сможет предсказать смерть

20 июня в 11:04 228 просмотров
, в том числе — вероятность летального исхода. Об этом сообщает телеканал «360».

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Разработанный искусственный интеллект в компании Google будет анализировать состояние больного, в том числе — вероятность летального исхода. Об этом сообщает телеканал «360».

Авторы отметили, что новая система поможет персонализировать медицину и улучшить качество оказываемой помощи.

Разработчики Google предлагают использовать оцифрованные данные о пациентах — пол, возраст, история болезни. Клинические исследования были проведены в двух американских академических медцентрах.

Нейросеть предсказала продолжительность пребывания пациента в госпитале с точностью в 86%. Вероятность смерти была спрогнозирована в 95%, а вероятность повторной госпитализации — в 77%. Все данные на 10% точнее предыдущих прогнозов.


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