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Губернатор поручил провести в области инвентаризацию недвижимости

20 июня в 11:27 218 просмотров
, пакет акций которых находится в собственности области.

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В Пензе обсудили итоги инвентаризации объектов недвижимости государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, пакет акций которых находится в собственности области.

В их числе — сооружения, складские помещения в Пензе, Лопатинском, Городищенском, Никольском, Каменском, Лунинском, Шемышейском и других районах, сообщает пресс-центр облправительства.

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что многие здания, которые в настоящее время не используются, имеют высокую ликвидность и могут быть реализованы путем проведения торгов, принеся дополнительные средства в бюджет региона.

«Выезжайте в районы, включайте объекты в план приватизации, выставляйте на торги и предлагайте предпринимателям. Сами не используем имущество и никому не даем такой возможности, а имущество приходит в негодность», — подчеркнул губернатор.

Он акцентировал внимание на том, что оценку зданий и сооружений следует проводить объективно, не завышая стоимость.

«Формируйте комплексное коммерческое предложение — составьте план по использованию объекта на перспективу, что можно организовать на его базе, пусть министерство сельского хозяйства региона даст информацию о мерах поддержки этого вида деятельности, фонд «Поручитель» — о финансовом обеспечении проекта», — сказал Иван Белозерцев.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ekonomika/91128/

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