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В Кузнецке произошла смертельная авария — очевидец

20 июня в 12:04 352 просмотра

В городе Кузнецке Пензенской области утром 20 июня произошла авария. Об этом в Сети сообщил очевидец.

Пользователь опубликовал снимки с места происшествия в группе «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте». Очевидец пояснил, что трагедия произошла возле бывшего консервного завода на улице Правды. Столкнулись «Волга» и «ВАЗ-2109».

«Один человек погиб и, предположительно, трое пострадали. Уважаемые водители, соблюдайте скоростной режим в городе, убедитесь в безопасности выезда на главную дорогу. Мужчина погиб, а он всего лишь ехал на работу», — написал автор.

На фотографиях видно, что на месте происшествия работает бригада скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Официальной информации о случившемся нет.

Фотография: скриншот - vk.com/podslushanokuzneck

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