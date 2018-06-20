В городе Кузнецке Пензенской области утром 20 июня произошла авария. Об этом в Сети сообщил очевидец.

Пользователь опубликовал снимки с места происшествия в группе «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте». Очевидец пояснил, что трагедия произошла возле бывшего консервного завода на улице Правды. Столкнулись «Волга» и «ВАЗ-2109».

«Один человек погиб и, предположительно, трое пострадали. Уважаемые водители, соблюдайте скоростной режим в городе, убедитесь в безопасности выезда на главную дорогу. Мужчина погиб, а он всего лишь ехал на работу», — написал автор.

На фотографиях видно, что на месте происшествия работает бригада скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Официальной информации о случившемся нет.