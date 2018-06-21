«Свинарка» и бюджет: Женщина ради выплат прикидывалась работающей в КФХ

1 февраля 2014 года жительница Кузнецка стала участницей собрания, проходившего в районной администрации, на котором обсуждались меры бюджетной поддержки молодых семей, работающих в селе. В частности, на нем речь шла о том, что молодая семья имеет возможность получить за счет средств бюджета социальную выплату на строительство или покупку жилья в сельской местности (в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 годы и на период до 2020 года», госпрограммы Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014−2020 годы»). Вот только для этого необходимо, чтобы работа хотя бы одного из членов молодой семьи было в сельской местности.

***

«У женщины возник преступный умысел на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений…»

Она в тот же день обратилась к знакомому с просьбой, чтобы тот формально трудоустроил ее в возглавляемое им крестьянско-фермерское хозяйство. Он устроил ее на должность свинарки, сделав соответствующую запись в трудовой книжке.

Заметим, что в этот период женщина фактически работала у индивидуального предпринимателя в Кузнецке по трудовому договору — в должности инспектора отдела кадров.

***

Спустя три месяца — 5 мая — обратилась в администрацию Кузнецкого района с заявлением о внесении ее семьи в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. Подчеркивается, что вместе с заявлением и другими документами женщина, осознавая противоправность совершаемых действий, умышленно предоставила недостоверные сведения в виде копий трудового договора с работником и трудовой книжки подтверждающих, якобы, ее работу по трудовому договору в КФХ.

***

31.12.2014 она уволилась по собственному желанию с должности инспектора отдела кадров, а 31.01.2015 — и из КФХ. После чего на основании трудового договора фактически трудоустроилась на работу в военное представительство Министерства обороны РФ заведующей делопроизводством.

А тем временем поданные ею документы шли по инстанциям. Глава администрации Кузнецкого района, а в последующем — и министр сельского хозяйства Пензенской области включили ее в список участников мероприятий — получателей социальных выплат по Кузнецкому району на 2016 год.

***

Министр сельского хозяйства Пензенской области на основании представленных документов подписал свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, определив размер социальной выплаты в сумме 674 тысячи 100 рублей (426 тысяч рублей — из федерального бюджета, 238,4 тысячи рублей — из регионального бюджета, 9,7 тысячи рублей — из местного бюджета).

***

24 мая 2016 года женщина, «стремясь обеспечить формальное соответствие условиям ФЦП, скрыть факт отсутствия законных оснований на получение социальной выплаты», в офисе КФХ подписала от своего имени, а также от имени КФХ обязательный по условиям ФЦП трехсторонний договор, «содержащий ложные и недостоверные сведения о трудоустройстве».

26 мая женщина предоставила в администрацию свидетельство о предоставлении социальной выплаты, трехсторонний договор о трудоустройстве, а также договор о банковском счете для перечисления социальной выплаты на приобретение жилья в сельской местности.

1 июня вновь обратилась с просьбой к тому же главе КФХ, чтобы тот формльно трудоустроил ее. Мужчина вновь выполнил ее просьбу…

***

На чем «прокололась» «свинарка» — в материалах не сообщается. Известно, что в Кузнецкий районный суд уголовное дело по обвинению в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере (санкция — до 6 лет лишения свободы) — поступило в конце марта 2018 года. А в начале апреля судья уже провозгласил приговор — с учетом смягчающих обстоятельств назначил 1,5 года лишения свободы условно с обязательством полного возмещения ущерба бюджету.