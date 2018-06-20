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В России предложили оснастить такси тахографами

20 июня в 12:10 146 просмотров
, позволяющими контролировать время в пути и отдых.

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Депутат Госдумы Иван Сухарев направил в Минтранс запрос с предложением обязать таксистов оборудовать автомобиль специальными приборами — тахографами, позволяющими контролировать время в пути и отдых.

Парламентарий считает, что установка тахографов поможет избежать водителям переутомления на дорогах, а соответственно, снизить риск аварий и автокатастроф.

Как депутат пояснил Russia Today, вся информация о деятельности таксиста будет фиксироваться прибором и поступать на индивидуальную карту, которая будет хранить данные о периодах его работы и отдыха.

«Европейский опыт свидетельствует: благодаря тахографам аварийность и смертность на дорогах снижается на 20−30%. Такие результаты возможны за счет того, что водитель не может работать в ущерб безопасности по 20 часов. К чему это приводит, мы видели недавно в центре Москвы, когда уснувший таксист протаранил пешеходов. Поэтому считаю, что необходимо в самое ближайшее время ввести обязательную установку на машины такси тахографов и ужесточить ответственность за их отсутствие», — подчеркнул Иван Сухарев.

Фотография: Скриншот: https://pixabay.com/ru/автомобиль-автомобильная-пятно-1845650/

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