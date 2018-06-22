Цена жажды. Сколько в регионах ПФО стоит газировка

В Приволжский федеральный округ пришла наконец-то жара, а с ее наступлением — и спрос на прохладительные напитки. ИА «Пенза-Пресс» выяснило, во сколько жителям столиц округа обойдется утоление жажды.

Для составления рейтинга цен мы руководствовались данными Росстата за май, сравнивали стоимость литра питьевой и минеральной воды, а также газированных напитков в столицах регионов ПФО.

Минеральная и питьевая вода

В среднем, литр питьевой воды стоит в ПФО около 27 руб.

Дороже всего литр обойдется жителям Перми: по данным Росстата, там он стоил в мае 45,62 руб. На втором месте — Нижний Новгород, там воду можно купить за 41,06 руб. Между тем, в Ижевске цена литра не достигает 20 рублей. Чем обусловлена такая разница, остается только гадать.

Пенза — на пятом месте в этом рейтинге. Здесь литр стоит 22,56 руб. По сравнению с 2013 годом, цена выросла на четыре рубля.

Газировка

А вот вода с газом в Пензе — самая дешевая во всем Приволжском округе. Литровая бутылка обойдется в 23,36 руб. За шесть лет она подорожала почти на шесть рублей.

Больше всего газированные напитки стоят в Уфе (39,47 руб.) и Нижнем Новгороде (39,42 руб.).

В среднем, цена на газировку в ПФО — около 31,5 руб.

Ранее ИА «Пенза-Пресс» сравнило регионы ПФО по индексу мороженого и шашлыка.