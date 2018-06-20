Комсомольцы, пионеры, октябрята. Пензенцы смогут перенестись на век назад

В пензенском Доме молодежи 20 июня открылась выставка «Комсомол сквозь призму 100-летия» (0+). В течение двух недель жители и гости города смогут увидеть уникальные экспонаты, которые собрал фотограф Олег Машин.

В октябре 2018 года комсомолу — 100 лет. Открывшаяся выставка, по словам Олега Машина, — это первая ласточка празднования юбилея ВЛКСМ в Пензенской области.

«Здесь представлено большое количество различных значков с символикой комсомола, бюст Ленина, вымпелы, наградные грамоты, комсомольские билеты, военная форма тех лет. Помимо комсомола, на выставке есть атрибутика, связанная с пионерами и октябрятами.



Во время Великой Отечественной войны пензенские комсомольцы сдали большое количество денег на постройку подводной лодки «Пензенский комсомолец», танков, самолетов и торпедных катеров. Так, на выставке есть макет самолета ЯК-3 майора Кузичкина, который комсомольцы подарили ему, а также танк Т-3485», — рассказал коллекционер.

Олег Машин собирал буквально по крупицам все, что связано с комсомольским временем, макеты он изготовил своими руками.

Осенью ожидается открытие большой выставки, предположительно, в ККЗ «Пенза». Планируется, что она будет расширена, появится еще больше уникальных экспонатов. Кроме того, к 100-летию ВЛКСМ принято решение открыть музей на базе Дома молодежи.