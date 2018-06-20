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Бажина взяла «золото» на чемпионате России по прыжкам в воду

20 июня в 14:54 278 просмотров

В Пензе подвели итоги первого дня чемпионата России по прыжкам в воду.

Воспитанница центра спортивной подготовки Надежда Бажина оказалась первой в прыжках с метрового трамплина (276,60 балла) и в миксте с трехметрового трамплина с Никитой Шлейхером (311,10).

В синхроне с вышки спортсменка центра спортивной подготовки Валерия Белова с Анной Чуйнышеной заняли второе место (282,90). Еще одна воспитанница Полина Саекова с Алиной Арефьевой стали пятыми (250,98).

В миксте с трехметрового трамплина спортсмен центра спортивной подготовки Игорь Мялин с Яной Большаковой заняли четвертое место (256,14). А Ольга Кулемина в прыжках с метрового трамплина заняла шестое место (242,50 балла).


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