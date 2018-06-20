В ПГУ объяснили, почему икона висит в фойе университета

Как сказано в документе за подписью и. о. ректора ПГУ Дмитрия Артамонова, целью университета является не только подготовка высококвалифицированных специалистов, но и формирование у молодежи духовных и высоконравственных личностных качеств.
Отмечается, что с просьбой разместить ящик для пожертвований в университет обратился настоятель храма Святого праведного Иоанна Крондштадтского. Он же и подарил учебному заведению икону святой Татьяны Великомученицы.
«Татьяна Великомученица считается покровительницей образования и науки. Официальный праздник День российского студенчества называется Татьянин день. Как и многие вузы страны, университет отмечает его 25 января», — сказано в документе.
Кроме того, отмечено, что все пожертвования на восстановление храма вносятся добровольно. Расположение в ПГУ ящика и иконы не противоречит закону.