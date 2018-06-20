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В ПГУ объяснили, почему икона висит в фойе университета

20 июня в 15:31 310 просмотров
, рядом с которым висят икона и лампада. Некоторые жители города были удивлены местом их расположения. Руководство ПГУ прокомментировало ситуацию.

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В восьмом корпусе Пензенского государственного университета установлен ящик для пожертвований, рядом с которым висят икона и лампада. Некоторые жители города были удивлены местом их расположения. Руководство ПГУ прокомментировало ситуацию.

Как сказано в документе за подписью и. о. ректора ПГУ Дмитрия Артамонова, целью университета является не только подготовка высококвалифицированных специалистов, но и формирование у молодежи духовных и высоконравственных личностных качеств.

Отмечается, что с просьбой разместить ящик для пожертвований в университет обратился настоятель храма Святого праведного Иоанна Крондштадтского. Он же и подарил учебному заведению икону святой Татьяны Великомученицы.

«Татьяна Великомученица считается покровительницей образования и науки. Официальный праздник День российского студенчества называется Татьянин день. Как и многие вузы страны, университет отмечает его 25 января», — сказано в документе.

Кроме того, отмечено, что все пожертвования на восстановление храма вносятся добровольно. Расположение в ПГУ ящика и иконы не противоречит закону.

Фотография: скриншот - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1859252944120721&set=a.704676636245030.1073741827.100001081008071&type=3&theater

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