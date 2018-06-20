Начинающим пензенским воспитателям хотят доплачивать по 35 тыс руб

В Пензенской области планируют внести поправки в закон, чтобы определить новую категорию педагогов, имеющих право на ежегодную выплату. Речь идет о воспитателях детсадов.

В областном минобре посчитали, что в регионе 85 молодых специалистов, из которых 25 проработали один год и остались на второй, 31 — остались на третий, 29 — на четвертый.

Согласно законопроекту, молодым воспитателям планируется выплачивать в течение первых трех лет работы по 35 тысяч рублей в год.

Если закон примут, на его реализацию потребуется 3 873 600 рублей из областного бюджета, a также внести изменения в закон «О бюджете Пензенской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Решение о доплатах будут принимать на сессии ЗакСобра 21 июня.