В Пензе расскажут о предоставлении соцуслуг инвалидам и пожилым людям

26 июня в Пензе пройдет прямая линия (18+) по вопросам, связанным с организацией проживания пожилых граждан в стационарах организаций социального обслуживания.

О предоставлении социальных услуг пожилым людям и инвалидам в организациях соцобслуживания расскажут специалисты минтруда Пензенской области. Вопросы принимаются с 14.00 до 16.00 по телефону 8 (8412) 45-15-86 .

В настоящее время в восьми государственных стационарных организациях соцобслуживания и 13 муниципальных стационарных отделениях при комплексных центрах проживают более трех тысяч пожилых граждан и инвалидов в Пензенской области.

«Им оказывается социальная, медицинская, психологическая, бытовая, правовая и трудовая помощь, для людей с ограниченными возможностями здоровья реализуются мероприятия индивидуальных программ реабилитации и абилитации. Очередность в стационарные организации социального обслуживания отсутствует», — отметили в пресс-центре облправительства.