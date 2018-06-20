В Пензе бизнесменов будут активнее информировать о патентной системе

Ранее, отмечает пресс-центр облправительства, глава региона давал распоряжение расширить возможности применения этой системы налогообложения. Таким образом, в прошлом году были введены 16 новых видов деятельности, а также новая шкала расчета стоимости патента.

«Теперь она распространяется на бизнес, связанный с производством молочной продукции, хлебобулочных изделий, разработкой компьютерных программ, сбором и утилизацией отходов и т. д», — сообщили в пресс-центре.

Эти меры дали положительный эффект: количество выданных патентов за прошлый год увеличилось на 30% по сравнению с 2016-м и составило 560. Больше всего патентов было выдано в Пензе (373), Пензенском районе (28), Заречном (23) и Кузнецке (19).

Налоговые поступления от приобретения патентов за 2017 год выросли в полтора раза и составили 30,7 млн рублей.

За первый квартал 2018 года пензенским предпринимателям выдали 333 патента — на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 136 патентов получили начинающие бизнесмены.

Иван Белозерцев призвал активнее информировать предпринимателей о возможностях применения патентной системы, проводить семинары по разъяснению условий получения налоговых преференций. Он предложил проводить выездные проверки, в том числе — строительных бригад, для официального оформления их деятельности.

«Вместе с представителями налоговой службы, участковыми посетите ряд новостроек, где в квартирах идет ремонт: есть ли у рабочих документы, законно ли они трудятся? Если специалист или его бригадир — индивидуальный предприниматель, оформил трудовые отношения надлежащим образом и платит налоги — хорошо, а если нет — надо принимать меры.

Если начнем активно отслеживать эту деятельность, предприниматель поймет, что выгоднее приобрести патент и работать легально и ответственно», — подчеркнул губернатор.