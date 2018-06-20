В Пензе на достройку проблемных домов планируют выделить 800 млн руб

В Пензенской области нашли еще один способ решить проблему обманутых дольщиков. Застройщикам, которые будут достраивать дома, хотят помочь не только льготными участками, но и «живыми» деньгами. Законопроект, инициатором которого выступил губернатор Иван Белозерцев, рассмотрят на сессии регионального парламента 21 июня.

В пояснительной записке говорится, что нет потенциальных инвесторов, готовых завершить строительство за счет предоставления земельных участков по следующим объектам:

1) вторая очередь строительства многоквартирного жилого дома стр. № 3 по адресу: микрорайон «Лукоморье», c. Засечное Пензенского района Пензенской области;

2) второй этап строительства многоквартирного жилого дома стр. № 2 co встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Пенза, микрорайон «Райки», ул. Пушкина (4,5,6 блок-секции);

3) многоквартирный жилой дом стр. № 4 переменной этажности co встроенными объектами обслуживания корпус №I по адресу: ул. Рахманинова в г. Пензе;

4) многоквартирный жилой дом co встpоенно-пристpоенными объектами социально-бытового обслуживания, административными помещениями по адресу: г. Пенза, мкр. № 4 «Среда» жилого района Сосновка (участок № 2).

Чтобы решить вопрос с их завершением, законопроект предлагает предоставлять подрядчику субсидии «для возмещения затрат в связи c выполнением работ по договору подряда, заключенного подрядчиком c новым застройщиком».

На достройку проблемных объектов требуется 816,76 млн рублей. Условия их получения, порядок предоставления будут установлены правительством области.

Законопроект не коснется тех объектов, по которым уже договорились о достройке в счет предоставления земельных участков:

1) первая очередь строительства многоквартирного жилого дома стр. № 3 по адресу: микрорайон «Лукоморье», c. Засечное Пензенского района Пензенской области;

2) первый этап строительства многоквартирного жилого дома стр. № 2 co встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Пенза, микрорайон «Райки», ул. Пушкина;

3) многоквартирный жилой дом стр. № 1 co встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания корп. № 6 по адресу: г. Пенза, ул. 8 Марта;

4) многоквартирный жилой дом переменной этажности co встроенными и пристроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Пенза, ул. Ново-Казанская.

Также на сессии будет решен вопрос о предоставлении обманутым дольщикам компенсации за аренду жилья. Подробнее об этом можно узнать здесь.

Напомним, всего в регионе шесть проблемных домов застройщиков ОАО «Пензастрой» и АО «Декор-Трейд». Заключено 1476 договоров долевого участия. Подробнее о ситуации и путях решения проблемы можно прочитать здесь.