Пензенская область попала в топ-30 регионов России, лидирующих по производству молока в сельхозорганизациях с производственным показателем 71,6 тыс. тонн.

Как сообщает пресс-центр облправительства со ссылкой на специализированное издание The DairyNews, Пензенская область занимает 27 позицию в рейтинге. Регион отмечен среди субъектов, обеспечивших прирост производства молока свыше 10%.

«Максимальный прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях демонстрирует Калужская область (+22,9%), Липецкая область (+17,3%). Кроме того, свыше 10% составил прирост в хозяйствах Воронежской, Пензенской, Новосибирской областей», — отмечает издание.

Рейтинг был подготовлен на основе статистических данных Росстата по состоянию на 1 июня 2018 года.