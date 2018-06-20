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Пензенская область — в топ-30 регионов-лидеров по производству молока

20 июня в 15:46 248 просмотров
, лидирующих по производству молока в сельхозорганизациях с производственным показателем 71,6 тыс. тонн.

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Пензенская область попала в топ-30 регионов России, лидирующих по производству молока в сельхозорганизациях с производственным показателем 71,6 тыс. тонн.

Как сообщает пресс-центр облправительства со ссылкой на специализированное издание The DairyNews, Пензенская область занимает 27 позицию в рейтинге. Регион отмечен среди субъектов, обеспечивших прирост производства молока свыше 10%.

«Максимальный прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях демонстрирует Калужская область (+22,9%), Липецкая область (+17,3%). Кроме того, свыше 10% составил прирост в хозяйствах Воронежской, Пензенской, Новосибирской областей», — отмечает издание.

Рейтинг был подготовлен на основе статистических данных Росстата по состоянию на 1 июня 2018 года.


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