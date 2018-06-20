Ильин призвал подрядчиков ремонтировать дороги качественно

20 июня в мэрии Пензы прошло совещание, на котором были рассмотрены итоги работы в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» за минувшую неделю.

В начале совещания вице-мэр Юрий Ильин уточнил у представителя ПАО «Т Плюс», где в ближайшие дни будут ремонтировать теплосети и как будет восстанавливаться дорожное полотно на улице Циолковского после земляных работ. Представитель ресурсоснабжающей организации заверил, что будут применены технологии с асфальтоукладчиком.

Подрядные организации отчитались о выполненных объемах, обозначая проблемы, с которыми пришлось столкнуться на отдельных участках ремонтируемых дорог.

Юрий Ильин высказал возмущение, оценивая темпы и качество производства работ. Особой критике он подверг работу одного из подрядчиков по благоустройству отремонтированного участка дороги.

«Мало того, что был установлен бордюрный камень там, где не запланировано, и этот участок превратился в «корыто», на котором застаивается вода после дождя, вы еще отсыпали черноземом участок вдоль дороги, сделав из пешеходной зоны зеленую, оставив людей без тротуара», — сказал вице-мэр.

Он поручил подрядчику исправить ситуацию в ближайшие дни. Также он напомнил присутствующим об ответственности при производстве ремонтных работ по программе «БКД».

«Из всех возможных вариантов у нас есть только один — выполнять работу качественно, на это нас нацеливает и глава администрации города Виктор Кувайцев, который лично осуществляет контроль за реализацией программы «Безопасные качественные дороги», — отметил Юрий Ильин.