В Пензенской области инвесторам смягчат условия получения налоговых льгот

Предлагается c 1 июля 2019 года сократить для инвестиционных предприятий время ожидания получения статуса «вновь созданных» с трех до двух лет. Соответственно, они смогут на год раньше претендовать на получение господдержки в виде налоговых льгот. Кроме того, предприятие будет получать статус «вновь созданного» не с даты заключения инвестсоглашения, а с даты подачи заявки на него.

«Это послужит стимулом для предприятий, будет их мотивировать на привлечение средств на инвестиции в более короткие сроки», — отмечается в пояснительной записке.

Также законопроект предлагает категорию сельскохозяйственных предприятий, реализующих приоритетные инвестиционные проекты и имеющих право на снижение ставки по налогу на имущество организаций до 1,1%, дополнить категорией сельхозпредприятий, реализующих стратегически значимые инвестиционные проекты.

«Это позволит действующим сельскохозяйственным товаропроизводителям рассчитывать на государственную поддержку при реализации крупных инвестиционных проектов перевооружения или расширения производства и увеличит их шансы на привлечение на данные цели заемных средств», — говорится в пояснительной записке.