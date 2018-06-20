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В Пензенской области инвесторам смягчат условия получения налоговых льгот

20 июня в 16:12 172 просмотра

21 июня на сессии Законодательного Собрания Пензенской области рассмотрят законопроект о сокращении срока для получения инвесторами господдержки.

Предлагается c 1 июля 2019 года сократить для инвестиционных предприятий время ожидания получения статуса «вновь созданных» с трех до двух лет. Соответственно, они смогут на год раньше претендовать на получение господдержки в виде налоговых льгот. Кроме того, предприятие будет получать статус «вновь созданного» не с даты заключения инвестсоглашения, а с даты подачи заявки на него.

«Это послужит стимулом для предприятий, будет их мотивировать на привлечение средств на инвестиции в более короткие сроки», — отмечается в пояснительной записке.

Также законопроект предлагает категорию сельскохозяйственных предприятий, реализующих приоритетные инвестиционные проекты и имеющих право на снижение ставки по налогу на имущество организаций до 1,1%, дополнить категорией сельхозпредприятий, реализующих стратегически значимые инвестиционные проекты.

«Это позволит действующим сельскохозяйственным товаропроизводителям рассчитывать на государственную поддержку при реализации крупных инвестиционных проектов перевооружения или расширения производства и увеличит их шансы на привлечение на данные цели заемных средств», — говорится в пояснительной записке.


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