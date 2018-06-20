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В зоне отдыха на ГПЗ оборудовали спасательный пост

20 июня в 16:20 256 просмотров
, в зоне отдыха затона реки Старая Сура, организован спасательный пост.

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В Пензе в районе ГПЗ-24, в зоне отдыха затона реки Старая Сура, организован спасательный пост.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, на месте работают восемь спасателей, прошедших обучение по программе «Ведение спасательных работ на воде и оказание первой помощи пострадавшим».

Сотрудники муниципальной пожарной части МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» ведут профилактическую работу с отдыхающими. Особое внимание уделяется семьям с маленькими детьми.

Управление обращает внимание пензенцев на то, что запрещается:

— прыгать в воду в незнакомых местах, нырять с крутых обрывистых берегов, мостов и причалов;

— погружаться в воду в местах, не оборудованных для купания;

— купаться в состоянии алкогольного опьянения.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/organizovana_rabota_spasatelnogo_posta5/

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