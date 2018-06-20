В зоне отдыха на ГПЗ оборудовали спасательный пост

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, на месте работают восемь спасателей, прошедших обучение по программе «Ведение спасательных работ на воде и оказание первой помощи пострадавшим».
Сотрудники муниципальной пожарной части МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» ведут профилактическую работу с отдыхающими. Особое внимание уделяется семьям с маленькими детьми.
Управление обращает внимание пензенцев на то, что запрещается:
— прыгать в воду в незнакомых местах, нырять с крутых обрывистых берегов, мостов и причалов;
— погружаться в воду в местах, не оборудованных для купания;
— купаться в состоянии алкогольного опьянения.