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Россиян освободят от подоходного налога при сдаче макулатуры

20 июня в 16:26 212 просмотров
«СарБК».

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Депутаты Государственной Думы во втором чтении приняли закон об освобождении граждан от НДФЛ при сдаче бытовой макулатуры. Об этом пишет «СарБК».

Планируется, что отмена налога принесет дополнительные доходы в бюджет России из-за увеличения объемов сдаваемой макулатуры. Сейчас многие люди не заинтересованы сдавать газеты, журналы и другую бумажную продукцию, так как для этого требуется оформить сделку и подать налоговую декларацию.

«Из-за НДФЛ на сдачу макулатуры и кумулятивного эффекта бюджет страны теряет около 50 млрд руб каждый год», — отмечено в сообщении.

Кроме увеличения числа желающих сдать макулатуру, отмена налога позволит создать новые рабочие места, повлияет на систему раздельного сбора мусора и снизит количество отходов, считают авторы инициативы.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D1%83-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8-2586624/

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