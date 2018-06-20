Россиян освободят от подоходного налога при сдаче макулатуры

Депутаты Государственной Думы во втором чтении приняли закон об освобождении граждан от НДФЛ при сдаче бытовой макулатуры. Об этом пишет « СарБК ».

Планируется, что отмена налога принесет дополнительные доходы в бюджет России из-за увеличения объемов сдаваемой макулатуры. Сейчас многие люди не заинтересованы сдавать газеты, журналы и другую бумажную продукцию, так как для этого требуется оформить сделку и подать налоговую декларацию.

«Из-за НДФЛ на сдачу макулатуры и кумулятивного эффекта бюджет страны теряет около 50 млрд руб каждый год», — отмечено в сообщении.

Кроме увеличения числа желающих сдать макулатуру, отмена налога позволит создать новые рабочие места, повлияет на систему раздельного сбора мусора и снизит количество отходов, считают авторы инициативы.