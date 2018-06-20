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Для резидентов ТОСЭР установят сниженные налоговые ставки

20 июня в 17:11 168 просмотров
(ТОСЭР) планируют установить пониженные налоговые ставки на прибыль организаций и имущество. Законопроект рассмотрят на сессии Законодательного Собрания 21 июня.

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В Пензенской области в отношении резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) планируют установить пониженные налоговые ставки на прибыль организаций и имущество. Законопроект рассмотрят на сессии Законодательного Собрания 21 июня.

Согласно проекту, устанавливаются следующие ставки:

— по налогу на имущество организаций: 0% - в течение пяти налоговых периодов, начиная с ввода объекта в эксплуатацию, и 1,1% - в течение следующих пяти налоговых периодов;

— по налогу на прибыль: 5% - в течение пяти налоговых периодов, начиная с того, в котором была получена первая прибыль от инвестиционной деятельности, и 10% - в течение следующих пяти налоговых периодов.

В пояснительной записке отмечается, что закон разработан для реализации постановления правительства РФ о создании территории опережающего социально-экономического развития «Сердобск» и соглашения, заключенного между Министерством экономического развития России, правительством Пензенской области и администрацией Сердобска.

Если закон будет одобрен, то от правительства региона потребуется принятие нормативного акта, устанавливающего порядок присвоения статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития.


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