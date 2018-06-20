Пензячку с детьми выселили из квартиры за долги

29-летняя жительница Пензы взяла деньги в долг, а в залог оставила свою квартиру, в которой жила с маленькими детьми. Однако расплатиться она так и не смогла.

По информации пресс-службы регионального управления ФССП, женщина нигде не работала, источником доходов была пенсия ее детей по потере кормильца. Приставы неоднократно приходили к ней, чтобы напомнить о долге, но пензячка им не открывала дверь.

В итоге было принято решение выселить должницу из квартиры, которую она оставила в залог. В намеченный срок на место прибыли представители органов опеки, судебные приставы, бабушка, участковый и соседи. После того, как вскрыли дверь, оказалось, что в помещении находятся голодные дети без мамы.

Малышей отправили в больницу, пока не решен вопрос об опекунстве или решении поместить их в специализированное учреждение. Квартиру передали новому собственнику.