В Заводском районе начали сносить аварийные дома (видео)

Пензу освобождают от аварийного и ветхого жилья. В 2018 году по муниципальной программе только в городе должны снести 116 домов. Самые масштабные работы предстоит провести в Заводском районе. Там подрядчикам необходимо разобрать не только аварийные двухэтажки, но и трех-, и четырехэтажные кирпичные здания.

Тишину призрачного квартала в Заводском районе нарушает шум молотков. Здесь рабочие приступили к сносу нескольких расселенных многоквартирных домов. Жизнь в них остановилась поздней осенью 2017 года. Зимой аварийные строения облюбовали лица без определенного места жительства, а летом, направляясь в Олимпийский парк, магазин или к остановке, сюда заглядывали любопытные школьники. Проход к домам никак не ограничен — оконные рамы выбиты, двери сняты.

В нескольких многоэтажках, несмотря на реальную угрозу жизни, продолжают жить семьи, по тем или иным причинам нежелающие переезжать в новое жилье. Их дома по-прежнему подключены к инженерным системам. И, если в одном подъезде водой пользуются по назначению, то в соседнем кипяток из разорванных труб попросту заливает подвал.

«Бывает, что где-то кран не перекрыли. В любом случае, это халатность ресурсоснабжающей организации, потому что там несвоевременно произвели отключение. Эти потери все ложатся на их баланс», — пояснил заместитель директора департамента ЖКХ Пензы Денис Леонтьев.

Местные жители вынужденному соседству с аварийными домами не рады. Их уже не столько пугает внешний вид расселенного жилья, сколько напрягает реальная опасность получить увечья и угроза распространения заразы.

Демонтировать аварийные дома будут двумя способами: вручную и с помощью техники. В среднем на разбор одного здания из кирпича вручную потребуется от двух до трех месяцев. Осложняют работу подрядчиков периодически возникающие пожары, которые нарушают прочность зданий.

«Основными причинами пожаров послужили поджоги. Все расселенные дома — пятой степени огнестойкости. Все конструкции — деревянные, поэтому после пожаров туда опасно заходить», — рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности Пензы ГУ МЧС России по Пензенской области Андрей Алпатов.

В Пензе сносом домов занимаются четыре подрядные организации. Завершить все демонтажные работы они должны до конца 2018 года. Освободившуюся территорию после уборки мусора и благоустройства будет принимать специальная комиссия, сообщает телеканал «Экспресс».