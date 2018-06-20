В Кузнецке 12 команд боролись за звание футбольной семьи (видео)

В городе Кузнецке Пензенской области в новом формате провели турнир по футболу, посвященный Чемпионату мира. В нем приняли участие 12 семейных команд райцентра.

«Папа, мама, я — футбольная семья» — такое название получило действо, которое развернулось на поле стадиона «Рубин» в Кузнецке. На площадку вышли самые спортивные представители дошкольных образовательных учреждений: воспитанники и их родители.

Семейный футбол по-кузнецки — это когда встречу начинают малыши, потом их сменяют мамы, а затем — папы. Каждая из команд проводит на поле по пять минут. Общий счет определяется по сумме трех мини-матчей.

«Формат, на мой взгляд, перспективный. Это то, что нужно не только для спорта, но и для жизни. Нужно чтобы были спортивные семьи, родители были примером для своих детей», — отметил глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

Администрация Кузнецка выставила для участия в турнире свою команду. Сергей Златогорский занял место на последнем рубеже обороны, и не раз отводил угрозу от своих ворот. Одновременно стадион «Рубин» принимал четыре матча. Самыми зрелищными стали встречи самых юных участников состязаний, сообщает телеканал «Экспресс».

По замыслу организаторов, турнир «Папа, мама, я — футбольная семья» в Кузнецке должен стать ежегодным.