Что дешевле: содержание частного дома или квартиры
Львова-Белова: Идея установить в Пензе памятник матери более чем своевременная
В Пензе разыскивают выпускников машиностроительтного техникума 1978 года
А. Маркеев — о победах сборной на ЧМ: Спящая красавица пробудилась от поцелуя усатого принца
Вам будет интересно
Наши новости
Бажина взяла «золото» на чемпионате России по прыжкам в воду
Прогноз Николая Шумилина на матч «Россия-Египет»
Пензенские гимнасты привезли 8 медалей со всероссийских соревнований
В Башмаково прошли летние сельские спортивные игры
В Пензе пройдет чемпионат России по прыжкам в воду
Пензенцы делятся впечатлениями от матчей ЧМ. ФОТО
В баре Пензы перуанцы показали, как поддержат свою сборную
В Пензе пройдет Чемпионат России по прыжкам в воду
Виктор Кувайцев наградил победителей континентального турнира по футболу
Россияне празднуют победу национальной сборной над Саудовской Аравией

В Кузнецке 12 команд боролись за звание футбольной семьи (видео)

20 июня в 20:21 164 просмотра
, посвященный Чемпионату мира. В нем приняли участие 12 семейных команд райцентра.

" data-title="В Кузнецке 12 команд боролись за звание футбольной семьи — Пенза-пресс, рунет за день">

В городе Кузнецке Пензенской области в новом формате провели турнир по футболу, посвященный Чемпионату мира. В нем приняли участие 12 семейных команд райцентра.

«Папа, мама, я — футбольная семья» — такое название получило действо, которое развернулось на поле стадиона «Рубин» в Кузнецке. На площадку вышли самые спортивные представители дошкольных образовательных учреждений: воспитанники и их родители.

Семейный футбол по-кузнецки — это когда встречу начинают малыши, потом их сменяют мамы, а затем — папы. Каждая из команд проводит на поле по пять минут. Общий счет определяется по сумме трех мини-матчей.

«Формат, на мой взгляд, перспективный. Это то, что нужно не только для спорта, но и для жизни. Нужно чтобы были спортивные семьи, родители были примером для своих детей», — отметил глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

Администрация Кузнецка выставила для участия в турнире свою команду. Сергей Златогорский занял место на последнем рубеже обороны, и не раз отводил угрозу от своих ворот. Одновременно стадион «Рубин» принимал четыре матча. Самыми зрелищными стали встречи самых юных участников состязаний, сообщает телеканал «Экспресс».

По замыслу организаторов, турнир «Папа, мама, я — футбольная семья» в Кузнецке должен стать ежегодным.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...