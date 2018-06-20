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Фермер из Неверкинского района получил грант на 1,5 млн рублей (видео)

20 июня в 20:34 180 просмотров
, в том числе — в селе. Создать с нуля свое небольшое предприятие — реально.

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Правительство Пензенской области продолжает оказывать поддержку малому предпринимательству, в том числе — в селе. Создать с нуля свое небольшое предприятие — реально.

Примером может послужить один из жителей Неверкинского района. Марат Еникеев подал заявку на грант и не прогадал. На полтора миллиона рублей он сумел открыть свое фермерское хозяйство и теперь занимается мясным животноводством.

Последний приплод в хозяйстве молодого фермера — восемь телят абердин-ангусской породы. Пока они живут отдельно от основного стада. Так сделали специально, чтобы новорожденные малыши окрепли. Через месяц-полтора они смогут выходить на основное пастбище, а пока коротают дни во дворе дома, специально засеянном травой. Взрослые коровы и быки большую часть времени проводят на лугу. Там за ними смотрит пастух — это рабочее место Марат Еникеев открыл для исполнения обязательств при получении гранта. Животных пасут с пяти часов утра до восьми часов вечера. После этого возвращаются на ночлег в калду, где их сон охраняют два пса — овчарка Дик и алабай Даго.

«Чувствительность у собаки высокая, если кто-то дотронется до ворот или рядом пройдет — лает», — рассказал управляющий хозяйством Якуб Бахтеев.

Площадь пастбища — шесть гектаров. Территория выбрана грамотно — недалеко есть водоем, где крупный рогатый скот утоляет жажду трижды в день, а на обеденный отдых все стадо прячется в тени деревьев в центре поля, сообщает телеканал «Экспресс».

Глава крестьянско-фермерского хозяйства — 30-летний Марат Еникеев. Отучившись в технологическом университете по специальности «автоматизация и управление», он понял, что в городе ему не место. Вернувшись на малую родину, в село Бикеево, он стал фермером. Свое решение подтвердил заявкой на грант в размере полутора миллионов рублей. На полученные деньги он купил 19 коров и трактор.

«Нам помогла районная администрация, мы благодаря им получили поддержку и развиваемся. В 2016 году у нас было 19 голов скота, сейчас — 65», — рассказал он.

Расширяться дальше Марат Еникеев не спешит — сначала нужно окрепнуть хозяйству в том виде, в каком оно существует сейчас. Тем более, пока есть проблема с заготовкой сена на зиму. Чтобы трава поднялась, нужны дожди. Первые деньги от продажи экологически-чистого мяса фермер станет получать примерно через год, когда подрастет первое поколение быков.


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