На пензенском заводе на рабочего рухнула труба, виновного осудили

В Пензенской области осудили жителя Волгодонска, по неосторожности которого пострадал рабочий. Мужчины трудились на одном производстве.

Установлено, что организации «Технострой» и «Атмис-Сахар» заключили между собой договор подряда на проведение работ по демонтажу свеклорезок. Для этих целей в область прибыл 30-летний монтажник из Волгодонска, утром 6 марта он в составе бригады готовил зону в цеху для проведения сварки.

Мужчина взял металлический отрезок трубы длиной около метра и переложил его около проема в полу второго яруса. Из-за того, что поверхность была неровной, деталь провалилась в проем. Она упала на 36-летнего работника, который стоял внизу. Мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В результате суд приговорил монтажника к полутора годам ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.